Видео из Омска: Пьяный водитель совершил ДТП и бился головой, чтоб жена не отругала

В сети появилось видео со странным поведением виновника ДТП в Омске.

14 февраля, в День Всех Влюбленных, в Омске произошло ДТП на улице Енисейской.

На дороге столкнулись "Рено" и ВАЗ-2114. В одном из сообществ города Омска девушка обратилась за помощью к очевидцам.

Нужны очевидцы ДТП 14 февраля 2018 года!!! В 14-ой за рулём был мой муж! Потерял сознание. В это время пропала сумка(фото) в сумке были документы на машину, крупная сумма денег! Сняли кольцо обручальное с пальца! Так же на заднем сидении был пакет с магазина 585, в пакете кольцо золотое с красным камнем, чек, коробочка! Фото, видео. У кого что есть! Помогите пожалуйста!

После широкой огласки в соцсетях последствий этой аварии точку поставили сотрудники МВД, опубликовав видео, снятое на месте ДТП. На опубликованных кадрах водитель, муж девушки, настолько пьян, что еле стоит на ногах, периодически падая. На вопросы сотрудников ГИБДД не может ответить, зато пытается разбить голову об машину, которую побил своей "четырнадцатой" при ДТП. Правда, и это ему не удается, мужчина падает.

По всей видимости, чуть проспавшись, 22-летний "влюбленный" пришел домой без подарка, пьяный и рассказал историю о гадких грабителях. Девушка после этой истории удалила свою страницу в соцсетях.

Видео: ВК, Управление МВД России по Омской области