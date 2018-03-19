Видео из Нью-Йорка: Граждане РФ в США активно приняли участие в выборах Президента РФ и в очереди в посольство пели "Катюшу"

В социальных сетях опубликовано видео, на котором в посольство РФ в Нью-Йорке граждане РФ стоят в очереди, чтобы принять участие в выборах Президента России.

Накануне, 18 марта, состоялись выборы Президента России. Явка на выборы зарегистрирована рекордно высокая.

Кроме нашей необъятной Родины МИД России организовало избирательные участки по всему Миру, где работают и отдыхают граждане России. Вчера все СМИ и социальные сети облетели фотографии и видео со всех уголков земного шара, где наши соотечественники отдали свой голос на выборах Президента Российской Федерации. Во многих уголках планеты людям пришлось стоять часами в очередях, чтобы отдать свой голос в пользу того или иного кандидата. Но недовольства не было, а наоборот было замечено единение наших сограждан. Например, в Нью-Йорке люди пели песни и общались со своими соотечественниками.

На опубликованных кадрах их Нью-Йорка граждане России стоят в очереди и поют "Катюшу". На этом же видео, напротив через улицу стоят пикетчики с антироссийскими лозунгами на английском языке. А девушка полицеский ставит дополнительные ограждения.

Видео: Telegram/Караульный