Видео из Москвы: За бесплатной колонкой от "Яндекс" собралась очередь свыше 1000 человек

В 7 утра очередь насчитывала порядка 600 человек.

Сегодня, 30 октября, с ночи люди выстроились в огромную очередь за бесплатной министанцией от "Яндекс".

В 10 утра в офисе "Яндекс" стартует раздача новой станции мини от "Яндекс" с Алисой внутри. Организаторы обещали раздать 1000 колонок в обмен на старую аудиотехнику. Очевидцы сообщают, что в 7 утра в очереди было уже около 600 человек, и люди продолжают подходить. Сейчас очередь насчитывает больше 1000 человек.

Как сообщают в СМИ, волонтеры бесплатно раздавали дождевики, так как на улице минус 1 градус и идет мокрый снег. Но это не отпугивает претендентов на бесплатную новинку от "Яндекса".

Видео: T-m/Vova Shipkov, Дмитрий Юрьевич