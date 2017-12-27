Видео из Магадана: Годовалая девочка получила травму головы после падения снега с крыши

В сети появилось видео с камеры наблюдения установленной на доме, где пострадал годовалый ребенок.

Сегодня утром, 30 января, у одного из домов на улице Набережная в Магадане на 1,5 - годовалую девочку упал кусок обледенелого снега. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу.

На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения видно, что из подъезда сначала вышел мужчина, а затем женщина с маленьким ребенком на руках. Когда женщина с малышом находится посреди лестницы, на ребенка падает большой кусок снега. Ребенок был госпитализирован в Магаданскую областную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следственными органами назначена доследственная проверка по данному факту.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа со следователями следственного отдела по г. Магадану СК России по Магаданской области. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится опрос жителей дома. В управляющей компании проводится выемка документов, опрашиваются ее работники и должностные лица. Устанавливается, кто должен был производить уборку снега с крыши дома, своевременно ли производилась ее очистка. Кроме того, следователи устанавливают, упал ли снег с кровли дома или с балкона одной из квартир, для чего изымаются видеозаписи с камер наружного наблюдения. СУ СК РФ по Маганской области

По результатам проверки с учетом сведений о степени тяжести вреда здоровью девочки, будет принято решение о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Следствие сообщает, что будут приняты во внимание и неблагоприятные погодные условия. Все ночь из-за циклона шел обильный снег.

Видео: vesma today

Фото: СУ СК РФ по Магаданской области