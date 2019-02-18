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Видео: глава Гончаровского сельского округа провел отчетное собрание по итогам 2018 года

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На совещании обговаривались результаты социально-экономического развития поселка за 2018 год.  

В минувшую пятницу, 15 февраля, глава Гончаровского сельского округа провел отчетное собрание по итогам минувшего года. Заснять происходящее удалось оператору Piter.TV. 



На совещании обговаривались результаты социально-экономического развития поселка за 2018 год.  

Такие отчеты глав перед населением необходимы для наглядного результата проделанной работы. Проводятся они регулярно, также с их помощью можно вовремя решить новые проблемы среди жителей. Так, по окончании отчета местные жители задали ряд волнующих вопросов, некоторые из них были взяты под контроль властей.

Видео: Piter.TV 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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