Видео: глава Гончаровского сельского округа провел отчетное собрание по итогам 2018 года

В минувшую пятницу, 15 февраля, глава Гончаровского сельского округа провел отчетное собрание по итогам минувшего года. Заснять происходящее удалось оператору Piter.TV.





На совещании обговаривались результаты социально-экономического развития поселка за 2018 год.

Такие отчеты глав перед населением необходимы для наглядного результата проделанной работы. Проводятся они регулярно, также с их помощью можно вовремя решить новые проблемы среди жителей. Так, по окончании отчета местные жители задали ряд волнующих вопросов, некоторые из них были взяты под контроль властей.