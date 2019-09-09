Видео: футбольный клуб "Фаворит" стал обладателем Кубка Ленинградской области

Как это было - показывает канал Piter.TV.

Футбольный "Фаворит" - обладатель Кубка Ленинградской области. В матче за титул команда из Выборга обыграла ФК ВМР ЛО из Всеволожского района. Игра прошла в субботу, 7 сентября, на стадионе "Рощино Арена". Еще недавно здесь готовилась к матчам Чемпионата мира по футболу национальная сборная Хорватии, а теперь праздновали триумф выборгские футболисты.

"Фавориту" достался серьезный соперник: футболисты из Всеволожска ранее побеждали в Первенстве Санкт-Петербурга и Чемпионате Ленинградской области. Борьба получилась ровной и упорной: первый тайм закончился с нулевым счетом на табло. В каждой команде не обошлось без удалений и травм.

Первый и единственный гол в матче забил на 73-й минуте Александр Синельников: футболист отличился после удара с ближней дистанции. "Фаворит" сумел удержать победный счет и стал обладателем Кубка Ленинградской области. Это очередной трофей в копилке главной футбольной команды Выборгского района.

Эксклюзивный комментарий после победы каналу Piter.TV дал главный тренер команды Александр Русаков.

Игра была равна. Играли две лучшие команды Ленинградской области. Мы немножко больше хотели победить, и в итоге добились своего.

Видео: PIter.TV