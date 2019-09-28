Видео: администрация проверила УК и ТСЖ, которые задерживают старт отопительного сезона

В диспетчерскую службу администрации Выборгского района поступило много жалоб от жителей на работу управляющих компаний. Выборжане не могут дозвониться до диспетчеров а так же жалуются на несвоевременное выполнение заявок.

Диспетчерские берут трубки, просто большой поток исходящих звонков, и видимо нервная система диспетчеров не справляется с негативом от населения. Александр Жерновников, генеральный директор УК "Энергопроект-М"

Съемочная группа Piter.tv совместно с администрацией района провели проверку работы управляющих компаний. Директора УК обещают исправить ситуацию в ближайшее время, но диспетчеры продолжают игнорировать обращения граждан.

Естественно есть определенное время на регулировку систем отопления, чем мы сейчас и занимаемся. Фактически дома запущены. Есть жалобы населения на отдельные стояки по квартирам. Все заявки принимаются, каждое утро мы их просматриваем, планируем работу на день, выходим и отрабатываем

В один из диспетчерских пунктов наша делегация попасть не смогла. Дверь оказалась закрыта.

Видео: Piter.tv

