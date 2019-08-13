Видео: Выборгский рок-коллектив "Геральдика" отметил свой 25-летний юбилей

Смешение жесткого гитарного рока и строгой финской архитектуры. Именно так выглядел юбилейный концерт группы "GERALDIKA", прошедший во второй понедельник августа.

Этот вечер можно описать как самое необычное зрелище из всех, которые происходили в последние годы во дворе выставочного центра "Эрмитаж-Выборг". Суровые мужчины с в кожанках, жесткие гитарные риффы, дробящие воздух барабанные партии. Это никак не похоже на Эрмитажную культуру, но именно так отметила свой 25- летний юбилей группа "GERALDIKA".

Созданную Алексеем Батуниным (более известным, как Алекс Моро) группу можно назвать последним и единственным коллективом старой школы Выборгского рока. Группа образовалась еще в те времена, когда рок движение было основной силой и мощнейшим драйвером перемен в стране. На рок-волне девяностых, о которой с огромной ностальгией вспоминают все, кому удалось стать её частью. И именно эту энергетику в своих песнях Алекс и команда пронесли до сегодняшних дней.

За годы, проведенные на сцене, коллектив обзавелся достаточно большой фан-базой и стал узнаваемым не только в Выборге. Но именно в Выборге осталась его душа и вдохновение для многих песен.

Посетило концерт больше двух сотен человек. Подсчитать точное количество не представляется возможным, потому что за время концерта, люди неоднократно менялись. Одни покидали, а другие подтягивались для того, чтобы поздравить любимый выборгский коллектив.

Впрочем, для тех кто пропустил старый добрый рок-шабаш, Алекс Моро даст еще один концерт. На этот раз сольный и в акустике. Состоится он вечером 17 августа, в выборгском баре "Погребок".

Видео: Piter.TV