Видео: В Якутии врач избил женщину

Сначала хранитель клятвы Гиппократа угрожал девушке судебными тяжбами, а потом не выдержал и начал бить ее.

В сети появилось видео, как в Якутии молодой врач набросился на пациентку во время приема.

Инцидент произошел в Нерюнгринском районе Якутии, когда, как сообщают пользователи соцсетей, девушка пришла к врачу, чтобы снять побои. Интересен в этой истории тот факт, что побои она получила ранее от этого же врача.

На кадрах видно, как врач угрожает пациентке и обвиняет ее во вранье. В какой-то момент он начинает ее бить кулаком по руке.

В конце видео нервы врача достигли придела и он набросился на девушку. Его остановили врачи, которые находились рядом. Обстоятельства случившегося уточняются.

Видео: ВКонтакте / Поле битвы: Земля