Видео: В Выборге прошла традиционная ярмарка вакансий

В минувшую пятницу, 19 апреля, в Выборге, в центральной городской библиотеке А. Аалто прошла традиционная ярмарка профессий, вакансий, а также учебных мест среди районов Ленобласти. Целевой аудиторией мероприятия стали школьники 8 и 9 классов.
Каждый из участников ярмарки получил уникальную возможность поговорить лично с представителями различных учебных заведений среднего и высшего профессионального образования города Выборга, а также Выборгского района и остальных районов Ленобласти.
Главными организаторами ярмарки стали учебные заведения среднего и высшего образования Выборга и Выборгского района.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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