Видео: В Выборге прошла традиционная ярмарка вакансий

Каждый из участников ярмарки получил уникальную возможность поговорить лично с представителями различных учебных заведений среднего и высшего профессионального образования города Выборга, а также Выборгского района.

В минувшую пятницу, 19 апреля, в Выборге, в центральной городской библиотеке А. Аалто прошла традиционная ярмарка профессий, вакансий, а также учебных мест среди районов Ленобласти. Целевой аудиторией мероприятия стали школьники 8 и 9 классов.

Каждый из участников ярмарки получил уникальную возможность поговорить лично с представителями различных учебных заведений среднего и высшего профессионального образования города Выборга, а также Выборгского района и остальных районов Ленобласти.

Главными организаторами ярмарки стали учебные заведения среднего и высшего образования Выборга и Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО