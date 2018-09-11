Видео: В Токсовском тоннеле водитель "не заметил" ограждение

Неловкость управления вызвало серьезный затор у Мурино.

В Калининском районе Петербурга поздно вечером 9 сентября водитель внедорожника "не заметил" ограждения, установленные на проезжей части Токсовского тоннеля. В результате иномарка стала вилять из стороны в сторону, сбила водоналивные ограждения, а после легла на бок. Некоторые дорожные ограничители вылетели на встречную полосу.

В социальных сетях появилось видео с инцидентом. По данным участников движения, за рулем шофер не выглядел нетрезвым. Почему ему не удалось справиться с управлением - неизвестно. Авария произошла около 22 часов вечера на въезде в Мурино. Происшествие создало серьезный затор на дороге.

В результате ДТП пострадавших нет. Однако, сведения о состоянии водителя-виновника событий, устанавливаются. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб