Видео: Школа поселка Советский отпраздновала 75-летний юбилей

Школа поселка Советский отпраздновала 75-летний юбилей. Праздничное мероприятие в честь юбилея прошло в актовом зале учебного заведения. Канал Piter.TV публикует репортаж с этого события.



Школа появилась в Советском в 1944 году, сразу после окончания боевых действий. Сначала она ютилась в одноэтажном здании, в ней работал всего 1 учитель. Однако сейчас образовательное учреждение стало достоянием поселка. Здесь работают 64 учителя и учится 601 ребенок.

За последнее время наша школа преобразовывается, преобразовывается в лучшую сторону... В этом нам помогают районная администрация, комитет образования, депутаты. В этом году, как видите, и ремонт был в здании, и построен был стадион! Валерий Дуля, директор школы

В ближайших планах у администрации и депутатов - благоустройство территории возле школы. Коллективу вручили сертификат на приобретение техники номиналом 200 000 рублей. Но главная гордость школы - ее ученики. Школа Советского поселка ежегодно входит в топ-лучших учебных учреждений района. Например, в этом году - вошла в число лидеров по улучшению показателе ЕГЭ.

Видео: Piter.TV