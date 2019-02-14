Видео: Павел Мамаев сыграл в Сизо в футбольный матч

Игрок сыграл за обе команды и забил семь мячей.

В четверг, 14 февраля, полузащитник клуба "Краснодар" Павел Мамаев сыграл в футбольном матче в СИЗО-2 "Бутырка". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как пишет издание, игрок сыграл за обе команды и забил семь мячей. Встреча завершилась со счетом 8:7. Матч проходил в два тайма по 20 минут в формате 6 на 6. После игры футболист поблагодарил за возможность выйти на поле впервые за четыре месяца. Нападающему "Зенита" Александру Кокорину также предлагали возможность сыграть, однако он отказался из-за травмы колена.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе с 10 октября 2018 года. По версии следствия, 8 октября они избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина.

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Видео: Твиттер "Спорт-Экспресс"