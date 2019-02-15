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Видео: Олег Лиховидов встретился со студентами Выборгского филиала РАНХиГС

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Главный архитектор Выборгского района рассказал молодым людям о проекте реконструкции Смоляного мыса.

В минувший четверг, 14 февраля, в Выборге прошла встреча студентов Выборгского филиала РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) с Олегом Лиховидовым. Журналистам Piter.TV удалось побывать на мероприятии, засняв происходящее. 


Главный архитектор Выборгского района рассказал молодым людям о проекте реконструкции Смоляного мыса. Напомним, недавно Олег Лиховидов вернулся из Москвы, где проект был утверждён. 


Помимо этого, он раздал студентам листовки с пожеланиями, которые бы он хотел реализовать в предстоящих проектах. Встреча прошла в дружеской обстановке, все участники остались довольны.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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