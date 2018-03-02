Видео: "Невский проспект" закрыли, на соседних станциях давка

В Петербурге по техническим причинам закрыта станция метро "Невский проспект".

Станция метро "Невский проспект" закрыта с 17.30. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV. По данным журналиста, вход на станцию закрыт, как и переход к "Гостиному двору".

Более того, серьезные проблемы наблюдаются на соседних станциях. Мы публикуем видео с толпами пассажиров на "Сенной" и "Спасской". Люди решили воспользоваться крупным пересадочным узлом, из-за чего на эскалаторах и в переходах образовалась настоящая давка.

Очевидец сообщил, что люди набиваются в поезда так плотно, что состав с трудом закрывает двери. Многие пассажиры нервничают и переругиваются. Толпы людей очень медленно движутся по переходам между станциями.

Видео: Piter.TV