Видео: на Гаккелевской улице произошло ДТП с мотоциклом

По предварительным данным никто не пострадал.

Вечером, 12 апреля, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошлоа ДТП с участием мотоциклиста. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, авария случилась на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Очевидцы засняли лежащий на проезжей части мотоцикл и прибывших на место происшествия сотрудников ГАИ. Подробности ДТП уточняются, однако по предварительным данным никто не пострадал.

Ранее на Piter.TV:

Видео: Piter.TV