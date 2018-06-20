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Видео: на Гаккелевской улице произошло ДТП с мотоциклом

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По предварительным данным никто не пострадал.

Вечером, 12 апреля, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошлоа ДТП с участием мотоциклиста. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, авария случилась на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Очевидцы засняли лежащий на проезжей части мотоцикл и прибывших на место происшествия сотрудников ГАИ. Подробности ДТП уточняются, однако по предварительным данным никто не пострадал.
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Видео:  Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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