Видео: На Троицкой площади прошел одиночный пикет

Активисты из "Петербургского велообщества" провели акцию, посвящённую безопасности дорожного движения в городе.

В среду, 5 июня, велосипедисты провели акцию с целью поднять вопрос о безопасности на дорогах.

Место было выбрано не случайно, именно здесь, на Троицкой площади в субботу, 1 июня, случилась страшная авария. В следствии ДТП травмы получило три человека, среди которых был один ребенок и один велосипедист. Сбор активистов начался в 14:00 у Соловецкого камня.

По словам организаторов, целью акции является не вызвать протест, а найти солидарность у простых граждан. Активисты не настроены воинственно и пропагандируют конструктив. А также считают, что нашему городу необходимо задуматься о безопасности на дорогах. Для этого участники "Петербургского велодвижения" предлагают обратить внимание на зарекомендовавшую себя программу Vision Zero, которая применяется во многих странах Европы.

Это шведская система по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП.

Люди не должны погибать в ДТП. Ни автомобилисты, ни пешеходы, ни велосипедисты не должны погибать не по своей вине и не по чужой. Для этого необходимо кардинально пересмотреть нашу дорожную систему, сделав ее безопасной,

- комментирует один из организаторов акции Павел Хусу.

Видео: Piter.TV