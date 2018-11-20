  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:20
67
Rybka123
Код вставки плеера

Видео: На Автовской улице трактор врезался в легковушку

0 0

Ковш техники повредил пассажирскую дверь

В среду, 6 февраля, в Кировском районе произошло ДТП с участием снегоуборочного трактора и легкового автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась на улице Автовской возле дома номер 17. На участке снегоуборочный трактор врезался "Шевроле Ланос". В ролике видно, как ковш техники повредил пассажирскую дверь. Сообщений о пострадавших не поступало.  

Ранее на Piter.TV: Видео: в Стамбуле рухнул жилой дом, есть пострадавшие

Видео: Piter.TV

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги:
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий