Видео: На Автовской улице трактор врезался в легковушку

Ковш техники повредил пассажирскую дверь

В среду, 6 февраля, в Кировском районе произошло ДТП с участием снегоуборочного трактора и легкового автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась на улице Автовской возле дома номер 17. На участке снегоуборочный трактор врезался "Шевроле Ланос". В ролике видно, как ковш техники повредил пассажирскую дверь. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Видео: Piter.TV