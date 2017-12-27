Видео: Мужчину "засосал" в себя снегоход

Смельчак не пострадал, но от души насмешил свою компанию.

Одновременно трагичный и смешной случай произошел где-то на просторах нашей необъятной страны еще в 2016 году, однако сегодня им захотела поделиться редакция maximonline.ru.

Компании мужиков, когда наскучило рассекать снежную степь, в голову пришла в голову гениальная идея поизображать "зацеперов" и прокатиться с ветерком. Однако одного факта смельчак не учел – на снегоходе стоят гусеницы, которые вращаются вдоль всего транспортного средства. Это как, если бы, персонаж диснеевского мультика наступил на колесо движущегося автомобиля и начал бы вращаться вместе с ним.

Так получилось и в этом случае. Как только водитель снегохода дал по газам, беднягу втянуло в транспортное средство.

Пока его друзья хохоча пытались его вызволить , пострадавший даже не вытащил из рта сигарету. К счастью, все закончилось хеппи эндом.

Видео: YouTube / Vazzi