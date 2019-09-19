Видео: Геннадий Орлов об инициативе создания фотопанно "Бессмертный полк"

Жители Выборга и Выборгского района смогут увековечить память о своих предках с помощью фотопанно "Бессмертный полк". Уникальный арт-объект должен появиться в Выборге в следующем году, в рамках празднования 75-летия Великой Победы: он будет состоять из нескольких тысяч фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны.С такой инициативой выступил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов: идею поддержали ряд крупных предприятий, они готовы выделить средства на финансирование проекта.

Сейчас совместно с выборжанами администрация должна выбрать место размещения уникальной мозаики, а также выбрать сюжет основного изображения.

Есть фотографии времен Великой Отечественной войны, которые мы будем рассматривать. Если у населения будут предложения, мы готовы их расссмотреть. Точно так же с местом размещения фотопанно. Может быть Аллея Славы или Площадь Победы, может кто-то предложит свой вариант. Все находится на стадии обсуждения, но фотографии нужно собирать уже сейчас, чтобы качественно подготовить проект. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Ранее похожее фотопанно появилось в Гатчине, похожий арт-объект существует на Мамаевом Кургане в городе Волгограде. Особенностью выборгского проекта станет электронная составляющая: планируется разработка специального QR-кода, с помощью которого можно будет узнать имена всех героев панно. Самая сложная задача при созданании фотопанно - собрать необходимый объем фотографий, для успешной реализации проекта необходимо не менее 9 000 снимков.

Отметим, что акция "Бессмертный полк" пользуется особой популярностью в Выборгском районе. В 2019 году в День Победы на шествие Бессмертного полка вышли более 20 000 горожан.

Видео: Piter.TV