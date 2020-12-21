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Видео: ДТП на перекрестке Энгельса и Светлановского

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Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в понедельник, 21 декабря, на перекрестке Энгельса и Светлановского проспекта произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Судя по кадрам видеозаписи с камер наблюдения, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, водитель авто левого ряда продолжил движение вперед в тот момент, когда водитель с правого ряда начал поворачивать налево. Судя по всему, избежать столкновения не удалось бы. Кто именно виноват в данной аварии, пока неизвестно. Судя по силе удара, пассажиры автомобилей могли получить повреждения, однако достоверной информации о пострадавших пока не поступало. 

Ранее мы писали, что с фуры на мосту Гатчинской объездной дороги упала бетонная плита.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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