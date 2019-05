"Кем ты хочешь быть": Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о себе

Композиция принадлежит австрийскому культуристу и фолк-певец Андреас Габалье.

Экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер зачитал рэп вместе с австрийским культуристом и фолк-певецом Андреасом Габалье.

Песня называется "Pump it Up" и она посвящена легендарной личности Шварценеггера. В клипе звучат культовые фразы из фильма "Терминатор": "I"ll be back" и "Hasta la vista baby".

Я — Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копни в себе поглубже и спроси: кем ты хочешь быть... поет Шварценеггер

Напомним, что 31 октября 2019 года состоится премьера фильма "Терминатор: Темные судьбы". Подробности сюжета новой части вселенной "Терминатора" пока разглашаются, однако известно, что картина проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день". Режиссером ленты стал автор "Дэдпула" Тим Миллер, а продюсирование на себя взял создатель машины-убийцы Джеймс Кэмерон.

Видео:Andreas Gabalier