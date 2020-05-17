Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию "санкционки"

Поручение направлено в ряд ведомств.

Правительство РФ поручило Минсельхозу, Россельхознадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу разработать план по исключению ввоза в РФ санкционных продуктов из стран-участниц Евразийского экономического союза. Соответствующий документ был подписан вице-премьером Викторией Абрамченко, сообщает РБК.

По данным СМИ, к зампредседателю кибинета министров обратился член Совета Федерации Николай Журавлев. В свою очередь к нему с жалобой обратился один из крупных производителей овощей и зелени в Северо-Западном регионе — агрофирма "Выборжец".

Компания потребовала ужесточить правила ввоза грибов на российско-белорусской границе. Российский поставщик сообщил, что из Белоруссии начали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам "ниже себестоимости российского производства". Предполагается, что их производили в Польше.

Видео: YouTube / Светлана Лисенкова, Eda.ru