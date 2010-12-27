Вице-губернатор города заявил, что нужно каждый год ремонтировать гораздо больше исторических домов

Совещание в Смольном прошло в рамках разработки проекта, который касается реставрации исторического центра Санкт-Петербурга.

В четверг, 16 августа, в Смольном обсудили новый проект, который касается реставрации исторического центра города. Об этом сообщили в пресс-центре Ведомства.

На заседании вице-губернатор Игорь Албин отметил, что необходимо увеличить не только объемы, но и скорость капитального ремонта исторических домов Петербурга.

Ежегодно мы должны ремонтировать не 60 многоквартирных домов-памятников, как сейчас, а в разы больше. Инструмент специальной госпрограммы по многоквартирным домам в историческом центре поможет активнее решать задачи сохранения культурного наследия сообщил Албин

В Ведомстве отметили, что на совещании также выступил научный руководитель некоммерческого образовательного учреждения "Прикамский социальный институт" Виктор Похмелкин.

Авторам проекта сделали ряд замечаний и поручили отредактировать документ до конца этого месяца.

Фото: Официальный сайт Администрации Петербурга/ВК