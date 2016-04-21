Вице-губернатор Петербурга рассказала, что в новых кварталах города прослеживается дефицит школ

Потехина также отметила, что строительство образовательных учреждений в городе идет ускоренными темпами. Однако на ситуацию влияет дефицит прошлых лет.

В субботу, 24 июля, стало известно, что в новых кварталах Петербурга наблюдается дефицит школ. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина в беседе с "Комсомольской правдой".

В этом году образовательные учреждения Северной столицы должны принять 64 тыс. первоклассников. Набор детей в первые классы продолжается и сейчас. По словам Потехиной, похожая ситуация наблюдается и в других регионах страны. Чиновница рассказала, что ежегодный приток учеников составляет по 20 000 учеников.

Ситуация в Петербурге напряженная, у нас каждый год прибавляется по 20 000 учеников. Это значит, требуется строить по 20 школ, - рассказала вице-губернатор.

Потехина также отметила, что строительство таких учреждений в городе идет ускоренными темпами. Однако на ситуацию влияет дефицит прошлых лет. Острее всего нехватка школ ощущается в новых районах.

Ранее мы писали, что до конца года в школах Ленобласти появятся 4,5 тысячи мест.

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