Вице-губернатор Бондаренко остался недоволен качеством уборки снега

Чиновника не устроила уборка в Центральном районе Петербурга, а в качестве положительного примера он привел Адмиралтейский район.

В субботу, 12 января вице-губернатор Николай Бондаренко посетил четыре района города (Центральный, Адмиралтейский, Калининский и Выборгский), чтобы проверить качество уборки снега. Самым неблагополучным районом по части чистоты он посчитал Центральный район. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Вице-губернатора не устроило состояние второстепенных дорог. Он обратил внимание главы Центрального района на недочеты и попросил обеспечить дополнительный контроль за ситуацией.

Удовлетворительно Бондаренко оценил уборку внутридворовых территорий Калининского и Выборгского районов. Там вице-губернатор поручил обратить внимание на складированный снег. Помимо этого, в Калининском районе, считает Бондаренко, плохо убраны территории вокруг торговых центров и тротуары.