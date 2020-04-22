Выбраны российские автозаводы, которым готово помочь государство

Список формировался исходя из некоторых критериев.

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало список автомобильных компаний, которые смогут претендовать на господдержку в период кризиса. Туда попали заводы, собирающие как отечественные, так и иностранные модели.

В случае кризиса деньги из бюджета получат попали "АвтоВАЗ" из Ижевска и Тольятти, альянс Sollers, компании "ГАЗ" и "КамАЗ", "Урал", отечественный "УАЗ". Среди производителей иностранных моделей числятся Renault, Hyundai, Toyota, Volkswagen, ПСМА Рус и Nissan.

Список попали компании, чья годовая выручка достигает не менее 20 млрд рублей в год, а штат сотрудников состоит из не менее тысячи человек.

