Выборжанка рассказала где оставить машину при поездке на велосипеде через пункт пропуска "Торфяновка"

После границы, по словам девушки, начинается удобная асфальтированная велодорожка, с которой можно съехать на "Королевскую дорогу" (туристический маршрут в Финляндии, который легко найти, по всей дороге установлены коричневые таблички с изображением короны).

Читатели Piter.TV задали нам вопрос, где оставить машину на границе с Финляндией, в случае поездки на велосипеде через пункт пропуска "Торфяновка" и куда можно поехать дальше.

Мы поговорили с одной из жительниц Выборга, которая постоянно ездит в соседнюю страну на велосипеде. Девушка рассказала нам, какой маршрут выбрать и где оставить машину.

Машину я оставляю у кафе "Медведь", это совсем рядом с границей. Пока ни разу не попросили ее убрать. рассказала Ирина

После границы, по словам девушки, начинается удобная асфальтированная велодорожка, с которой можно съехать на "Королевскую дорогу" (туристический маршрут в Финляндии, который легко найти, по всей дороге установлены коричневые таблички с изображением короны). По дороге можно доехать и до Хельсинки. Но начинающим путешественникам достаточно прокатиться до Хамины.

"Стоит только рассчитать свои силы, так дорога до Хамины это всего примерно 45 километров, но она довольно холмистая и не асфальтированная. Почти всегда приходится ехать или в горку или с горки", - отметила Ирина.

Отметим, что пересекая границу на велосипеде вам не придется стоять в огромных автомобильных очередях, при этом на обратном пути в приграничных магазинах можно купить финские продукты, попавшие под запрет в России.