Выборжанка Полина Исаева стала претендентом на звание "Студент года - 2018"

В финале Полина представит Ленобласть в номинации "Доброволец года".

Студентка Выборгского филиала Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина стала финалисткой в национальном образовательном конкурсе "Студент года — 2018". В финале Полина Исаева представит Ленобласть в номинации "Доброволец года", сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Ленинградское региональное отделение АСО России с 2015 года ежегодно проводит региональный этап национальной премии "Студент Года" в Ленобласти. В 2018 году региональная дирекция получила от ленинградских студентов 22 заявки по 6 номинациям из 5 учебных заведений.

Премия "Студент года" проводится между учащимися профессиональных образовательных организаций и состоит из трех этапов. Первичный отбор участников проходит на региональном уровне. Второй этап конкурса является заочным, претенденты на звание "Студент года" должны рассказать о себе в онлайн-формате, а также представить видеоролик "Я — Староста года". Третий, заключительный этап, является самым сложным, в нем студентов ожидают индивидуальные конкурсные задания.

"Студент года" – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Главная цель Премии – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

Напомним, финал премии "Студент года — 2018" состоится в Астрахани с 7 по 10 ноября.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО, ruy.ru