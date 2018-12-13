  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Выборжанин завоевал второе место на Первенстве России по фехтованию
14 мая, 22:42
535
KaterinaKono13

Выборжанин завоевал второе место на Первенстве России по фехтованию

0 0

По результатам первенства Егор Гужиев был отобран судейской коллегией в состав команды сборной России. Егор вместе с другими спортсменами сборной отправится на Первенство Европы по фехтованию.

Выборгский спортсмен Егор Гужиев стал обладателем второго места на Первенстве России по фехтованию. Егор тренируется в спортивной школе олимпийского резерва "Фаворит". Соревнования проходили в минувшее воскресенье, 12 мая. 

В подмосковном Центре фехтования Ильгара Мамедова, где проходят первенства России среди молодежи, завершились соревнования в личном первенстве по шпаге среди мужчин. Серебряную медаль в этом виде программы завоевал фаворитовец Егор Гужиев. 

По результатам первенства Егор Гужиев был отобран судейской коллегией в состав команды сборной России. Егор вместе с другими спортсменами сборной отправится на Первенство Европы по фехтованию. Соревнования состоятся 29 мая в Болгарии.

 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии