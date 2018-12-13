Выборжанин завоевал второе место на Первенстве России по фехтованию

По результатам первенства Егор Гужиев был отобран судейской коллегией в состав команды сборной России. Егор вместе с другими спортсменами сборной отправится на Первенство Европы по фехтованию.

Выборгский спортсмен Егор Гужиев стал обладателем второго места на Первенстве России по фехтованию. Егор тренируется в спортивной школе олимпийского резерва "Фаворит". Соревнования проходили в минувшее воскресенье, 12 мая.

В подмосковном Центре фехтования Ильгара Мамедова, где проходят первенства России среди молодежи, завершились соревнования в личном первенстве по шпаге среди мужчин. Серебряную медаль в этом виде программы завоевал фаворитовец Егор Гужиев.

По результатам первенства Егор Гужиев был отобран судейской коллегией в состав команды сборной России. Егор вместе с другими спортсменами сборной отправится на Первенство Европы по фехтованию. Соревнования состоятся 29 мая в Болгарии.