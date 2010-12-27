Выборжанин Андрей Лилейко одержал победу в чемпионате среди ветеранов по тяжелой атлетике

Мастер спорта Российской Федерации, директор спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Андрей Лилейко взял в сумме двоеборья вес в 185 кг.

В Санкт – Петербурге состоялся чемпионат среди ветеранов по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

За звание победителя боролись спортсмены в возрасте от 30 до 80 лет. Всего в соревновании участвовало порядка 60 человек.

Мастер спорта Российской Федерации, директор спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Андрей Лилейко взял в сумме двоеборья вес в 185 кг. В результате выборжец одержал победу в возрастной группе М 50-54.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО