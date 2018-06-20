Выборжане жалуются на мошеннические извещения от компании "Водоучет"

Мошенники предлагают жителям свои услуги для проверки приборов учета воды и их замене.

Жители одного из домов на бульваре Кутузова в четверг, 11 апреля, сообщили в редакцию о мошеннических извещениях, которые они получили.

Согласно тексту извещения, что в течение десяти дней некая компания "Водоучет" в доме будут проводить работы по проверке приборов учета воды и их замене при необходимости. В объявлении предлагалось согласовать дату осмотра по указанному номеру телефона.

Решив уточнить информацию, жительница дома позвонила в диспетчерскую службу "Саймы" - управляющей компании дома - где ее перенаправили к управляющему ТСЖ. Он сообщил, что подобных распоряжений никто не давал, поэтому извещение дело рук мошенников.

Отметим, что при сканировании QR-кода квитанции, выдается ошибка потому что сайт компании не существует.