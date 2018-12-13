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Выборжане завоевали медаль в Международном турнире по рукопашному бою
Сегодня, 14:17
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KaterinaKono13

Выборжане завоевали медаль в Международном турнире по рукопашному бою

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Участниками соревнований стали порядка 243 спортсменов.

Со среды по четверг, с 22 по 24 мая, в Голицыно прошел Международный турнир по рукопашному бою в преддверии предстоящего праздника - Дня пограничника. Участниками соревнований стали порядка 243 спортсменов.

Из них, 27 команд из шести стран СНГ. Фаворитовец, Вячеслав Омельченко выступал в составе сборной России в весовой категории 85 кг, провел четыре боя и в финале уверенно выиграл у спортсмена из Узбекистана со счетом 12:1. Тренер спортсмена Евгений Омельченко. 

Вся редакция Piter.TV также поздравляет спортсменов и желает им дальнейших побед!

Отметим, что общественное объединение "Фаворит Выборг" осуществляет деятельность совместно с Комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район"

Источник: Интересный Выборг 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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