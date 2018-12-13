Выборжане стали бронзовыми призерами турнира по дзюдо "Белые Ночи 2019"

Участниками соревнований стали спортсмены из разных городов России в возрасте от 12 до 13 лет.

Выборгские спортсмены Денис Курочкин и Артем Деляев взяли третье место на турнире по дзюдо "Белые Ночи 2019". Соревнования прошли в минувшую субботу, 11 мая, в Сестрорецке.

Участниками соревнований стали спортсмены из разных городов России в возрасте от 12 до 13 лет. Выборгские бронзовые призеры Денис Курочкин и Артем Деляев проходят обучение в спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".

Отметим, что общественное объединение "Фаворит Выборг" осуществляет деятельность совместно с Комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Редакция Piter.TV искренне поздравляет ребят с победой и желает им дальнейших спортивных побед!