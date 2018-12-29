Выборжане стали больше заниматься спортом

На сегодняшний день 43% от общего числа всех выборжан занимаются спортом.

В Выборгском районе возросло число жителей, ведущих здоровый образ жизни, в том числе увлекающихся спортом. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На сегодняшний день 43% от общего числа всех выборжан занимаются спортом. Данные представлены по итогам 2018 года. В общей сложности, в Выборге и районе за весь 2018 год прошло 843 спортивных мероприятий.

Также в Выборге и в Выборгском районе в 2018 году появились новые спортивные сооружения такие как современная тренировочная база в поселке Рощино и спортивный комплекс "Выборг" с игровым и тренажерным залами. Кроме того обновился стадион "Авангард" в Выборге - там для граждан установлены уличные тренажеры. Увеличивается и количество спортивных объектов во дворах. В прошедшем году спортивные тренажеры установлены в Выборгском, Каменногорском, Высоцком, Селезневском, Гончаровском поселениях в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды". пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО