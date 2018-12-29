  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Выборжане смогут посетить стоматолога бесплатно
Сегодня, 13:27
79
KaterinaKono13

Выборжане смогут посетить стоматолога бесплатно

0 0

В день стоматолога. 9 февраля.

В субботу, 9 феврая, каждый из жителей 47 региона получит уникальную возможность посетить стоматологическое отделение совершенно бесплатно. Данная возможность появилась благодаря акции "ЗОЖ: здоровые зубы", приуроченной ко Дню стоматолога.

В процессе бесплатного посещения врача, пациенты смогут проконсультироваться насчет лечения и возможных заболеваний полости рта.  

Профилактика – лучший способ избежать зубной боли и страха при лечении зубов.

Сергей Вылегжанин, председатель комитета по здравоохранению Ленобласти

Источник:  информационное агентство "Ivyborg.ru"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

Оставить комментарий