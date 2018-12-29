Выборжане смогут посетить стоматолога бесплатно

В день стоматолога. 9 февраля.

В субботу, 9 феврая, каждый из жителей 47 региона получит уникальную возможность посетить стоматологическое отделение совершенно бесплатно. Данная возможность появилась благодаря акции "ЗОЖ: здоровые зубы", приуроченной ко Дню стоматолога.

В процессе бесплатного посещения врача, пациенты смогут проконсультироваться насчет лечения и возможных заболеваний полости рта.

Профилактика – лучший способ избежать зубной боли и страха при лечении зубов. Сергей Вылегжанин, председатель комитета по здравоохранению Ленобласти

Источник: информационное агентство "Ivyborg.ru"