Выборжане приняли участие в ежегодном велопробеге ко Дню Победы в Шлиссельбурге

Участниками мероприятия стали порядка 200 человек, в том числе – ученики 9-10 классов Рощинской школы Выборгского района.

Вчера, 24 апреля, в Кировском районе Ленинградской области прошел ежегодный велопробег, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В составе сборных команд - учащиеся и студенты образовательных учреждений региона. Участниками мероприятия стали порядка 200 человек, в том числе – ученики 9-10 классов Рощинской школы Выборгского района. Также в велопробеге приняли участие заместители главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин и Андрей Голобородько.

Сегодня в Шлиссельбурге вместе с нашими ребятами мы участвуем в велопробеге, приуроченном ко Дню Великой Победы. 5 мая мы приглашаем желающих принять участие в традиционном велопробеге по улицам Выборга, который будет также посвящен этой памятной дате. отметил Николай Шишкин

Велопробег проходит по маршруту: г. Шлиссельбург — мемориал "Синявинские высоты", где состоится торжественный митинг, в котором также примут участие ветераны.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО