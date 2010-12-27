Выборжане победили в региональном этапе конкурса имени П.И. Чайковского

В числе пятерых, прошедших в отборочный тур Северо-Западного федерального округа, трое - учащиеся МБУДО "Школа искусств города Выборга".

Определены победители регионального этапа конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Ленинградской области в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В числе пятерых, прошедших в отборочный тур Северо-Западного федерального округа, трое - учащиеся МБУДО "Школа искусств города Выборга":

– в номинации "Фортепиано" – Ева Кальцанова (преподаватель Нелли Чучунова);

– в номинации "Виолончель" – Анна Тихонова (преподаватель Инна Сапогова, концертмейстер Марина Лебедева);

– в номинации "Сольное пение" – Анастасия Егорова (преподаватель Татьяна Луковенко Павловна, концертмейстер Марина Лебедева).

Отметим, в региональном отборочном туре принимали участие 17 номинантов в возрасте до 15 лет из Выборгского, Всеволожского, Волховского, Волосовского, Гатчинского, Кировского, Тосненского районов области. Учредители конкурса: Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, регионального этапа - комитет по культуре Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО