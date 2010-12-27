Выборжане отпразднуют Международный день защиты детей

В этот день на Красной площади для юных выборжцев состоится флешмоб-зарядка "Зарядись к лету!". Начало в 10.30.

Первого июня на разных площадках Выборга пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.

В этот день на Красной площади для юных выборжцев состоится флешмоб-зарядка "Зарядись к лету!". Начало в 10.30.

Во Дворце культуры (ул. Советская, д.16) пройдет концерт Образцового коллектива классической хореографии и современной свободной пластики "Сюрприз". Начало в 11.00.

В это же время в Доме культуры (пр. Ленина, д.20) начнется театрализованное представление с участием творческих коллективов Выборга.

Мероприятия продолжатся в городке аттракционов, расположенном в парке Ленина. В 12.00 начнется праздничная программа "Должны смеяться дети!". Здесь же представители выборгского "Фаблаба" проведут для ребят презентацию изготовления изделий на 3D-оборудовании и мастер-классы по созданию 3D-моделей, представят робототехнику. Затем состоится анимационная программа.

Также мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, пройдут в городских библиотеках и других учреждениях культуры.

Межпоселенческая библиотека совместно с Домом-музеем Ленина подготовили для детей праздничную программу "Книжная эстафета солнечного лета", в рамках которой запланированы квест "Книжно-спортивное ориентирование" и ретро-игры на свежем воздухе.

Также в библиотеке на ул. Рубежной, д.18 будет организована выставка открыток, созданных по мотивам сказок А.С. Пушкина "Что за прелесть эти сказки!" (0+).

3 июня в библиотеке Алвара Аалто (ул. Суворова, д. 4) для юных выборжцев и гостей нашего города состоится праздник "Путешествие в мир книжных героев". Начало в 11.00.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах учреждений.

Вниманию автомобилистов! 1 июня с 10.20 до 11.00 и с 12.00 до 12.30, на период проведения мероприятий, будет организовано временное перекрытие улиц:

- ул. Ушакова;

- пр. Ленина (от ул. Димитрова до Красной площади).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО