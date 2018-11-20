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Выборжане могут принять участие в литературном конкурсе
Сегодня, 22:43
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KaterinaKono13

Выборжане могут принять участие в литературном конкурсе

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Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы" проводится ежегодно, подать заявку на участие можно прямо сейчас.

В России стартовал ежегодный конкурс литературного мастерства "Герои Великой Победы". Отметим, заявки на участие можно подавать уже сейчас.

Чтобы стать участником конкурса достаточно лишь написать одно из произведений на выбор: литературный рассказ, очерк, стихотворение, текст песни. Помимо литературных произведений это могут быть фотографии или же рисунки.

Положение конкурса: http://xn--90abcgcbbuckkk9agbph6s.xn--p1ai/

Основной задачей конкурса, по мнению организаторов, является сохранение и увековечение памяти павших в период Великой Отечественной войны воинов. А также развитие чувств патриотизма и гордости за свою страну. 

Отметим, победителей конкурса ждут памятные подарки, а также медали и кубки.

У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно!

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

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Категории: Выборг,

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