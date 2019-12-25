Выборжанам рассказали о текущей ситуации с коронавирусом в районе

Выборгский район близок к переходу в «красную» зону ограничений по коронавирусу.

Сегодня, 30 сентября, главный государственный санитарный врач по Выборгскому району Игорь Захаров рассказал о ситуации с коронавирусом в Выборгском районе.

Главный санитарный врач отметил, что в данный момент заметен рост заболеваемости коронавирусом в районе. По его словам, в середине августа регистрировали от 3 до 5 случаев. Сейчас количество регистрируемых случаев заболевания возросло до 8. Это связано и с тем, что жители Выборга ездят в Санкт-Петербург на работу и учебу, но также и с наплывом туристов.

Также в настоящее время появилось все больше случаев тяжелого течения болезни. Увеличилось количество инфицированных COVID-19, которые не могут оставаться дома на лечении и которым требуется госпитализация.

По словам Андрея Захарова, Выборгский район может перейти в "красную" зону ограничений по коронавирусу. Он отметил, что массовая вакцинация и ограничение массовых мероприятий помогут остановить растущую заболеваемость.

Ранее мы сообщили о том, что подведены итоги традиционной осенней ярмарки в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV