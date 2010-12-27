Выборжанам придут уведомления о праве на получение социальных услуг

Проект предполагает разработку цифрового фронт-офиса с реестром населения Ленинградской области, блоком аналитики и автоматизацией выплат.

По поручению губернатора Александра Дрозденко комитет по социальной защите населения приступил к разработке проекта "Новый формат социальных услуг". Он поменяет существующую систему, при которой жители сами должны обращаться за информацией о положенных мерах поддержки.

Проект предполагает разработку цифрового фронт-офиса с реестром населения Ленинградской области, блоком аналитики и автоматизацией выплат. Сейчас ведется работа по переходу на новое программное обеспечение отрасли — единую автоматизированную информационную систему, которая позволит сформировать единую базу получателей мер социальной поддержки и социального обслуживания.

Если существующая система управления социальными услугами предполагает заявительный формат услуг, то с вводом цифровой платформы он станет уведомительным, то есть, система будет аккумулировать информацию о гражданине, сообщать ему, на какие льготы и виды услуг он имеет право. Так, например, при рождении в семье ребенка информация из роддома будет поступать в аналитический блок, который в автоматическом режиме сделает необходимые межведомственные запросы и примет решение о нуждаемостями в мерах социальной поддержки.

На новый формат работы планируется перейти с 1 июля 2019 года.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти