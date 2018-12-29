Выборжан ожидают сильные морозы и слабый туман

Температуры упадут до - 30 градусов.

Ранее в Piter.TV сообщали, что жителей 47 региона настигнут сильные морозы. Уже этой ночью, 25 января, отметки термометра упадут до -17...-22 гр., а местами дойдут -25...-30 гр.,в дневное время -12...-19 гр.

На некоторых территориях ожидается небольшой снег и изморозь. В ночные и утренние часы на улицах города будет туманно. Особенно внимательными стоит быть автомобилистам и пешеходам, переходящим дорогу.

Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться.

Источник: 47News