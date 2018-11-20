Выборгскую фирму оштрафовали на 400 тысяч рублей за иностранного сотрудника

Один из сотрудников фирмы работал нелегально, без разрешительных бумаг.

Фирму из Выборга обязали к выплате штрафа в размере четырехсот тысяч рублей за работу на территории компании иностранного гражданина без соответствующего разрешения.

Данным вопросом занялась Выборгская городская прокуратура, а компанией оказалась ООО "Гт-Строй-Выборг".

По результатам проверки, выяснилось, что один из сотрудников фирмы работает нелегально, так как на территории нашей страны пребывает и осуществляет рабочую деятельность без сопутствующих бумаг.

По факту правонарушения прокуратура завела административное дело предусмотренное ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

В результате слушания по этому делу суд признал присудил фирме выплату штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Источник: информационное агентство "Ivyborg.ru"