Выборгский таможенный пост признан одним из лучших в России

В настоящее время на таможенном посту трудятся 54 штатные единицы, а сам пост располагается на двух таможенно-логистических терминалах в городе Выборге и поселке Таммисуо.

По итогам конкурса ФТС России на звание "Лучший коллектив таможенных органов Российской Федерации" в номинации "Лучший коллектив внутреннего таможенного поста" третье место занял Выборгский таможенный пост.

История Выборгского таможенного поста начинается с мая 1991 года, когда в Выборгской таможне Северо-Западного таможенного управления был создан транзитно-грузовой отдел штатом 5 человек с расположением в помещениях Выборгского железнодорожного вокзала.

В настоящее время на таможенном посту трудятся 54 штатные единицы, а сам пост располагается на двух таможенно-логистических терминалах в городе Выборге и поселке Таммисуо. Общая территория терминалов позволяет разместить более 200 транспортных средств.

Внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности Выборгского таможенного поста в 2018 году осуществляли 392 участника ВЭД, среди импортеров были градообразующие предприятия, среди экспортеров - выборгские и областные лесозаготовительные предприятия.

Руководство таможенного поста ведет активную работу по развитию взаимодействия между таможенным органом и участниками ВЭД. Ежемесячно проводятся совещания, на которых обсуждаются проблемные вопросы, возникающие при совершении таможенных операций и пути их решения.

Взаимодействие с Выборгской таможней, в частности, оформление на Выборгском таможенном посту исчисляется десятилетиями. Объем наших поставок импортных комплектующих достаточно велик. В перечень номенклатуры входят тысячи единиц наименований, что делает нас одной из крупнейших организаций, оформляющихся на Выборгском таможенном посту. За все время нашего взаимодействия сотрудники поста всегда быстро и качественно исполняли свои должностные обязанности. Выборгская таможня, на мой взгляд, как была лучшей, так и остается такой по сегодняшний день. Каждому сотруднику таможенного органа желаю личного человеческого счастья и успехов на службе! Генеральный директор ПАО "ВСЗ", председатель Ленинградского Регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России" Александр Соловьёв

В 2018 году должностными лицами Выборгского таможенного поста было возбуждено 40 дел об административных правонарушениях (АП), из них по статьям 16.1 и 16.2 КоАП РФ - 22 дела об АП, по иным статьям - 18 дел об АП. Объектами правонарушений стали круглые лесоматериалы, пневматические шины, кровельные материалы, части печей для сауны и другие.

В 2017 году коллектив Выборгского таможенного поста Выборгской таможни выявил и пресек попытку ввоза контрафактных товаров - 50 900 брелоков с символикой Чемпионата мира по футболу, тем самым предотвратив ввод такой продукции в гражданский оборот.

Сотрудник Выборгского таможенного поста Александр Мысько в 2016 году был награжден Медалью Почета, учрежденной Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в знак признания заслуг в деле защиты озонового слоя Земли. Представленный Выборгской таможней случай задержания на Выборгском таможенном посту оказался вторым по объемам в суммарной ведомости изъятий в мире в период с мая 2014 – апрель 2016 года после Испании и одним из самых интересных, - поясняет исполняющий обязанности начальника Выборгского таможенного поста Павел Миккоев. - Один товар перемещался под видом другого. Вместо заявленного в декларации хладагента R134a, разрешенного к ввозу, перевозились цилиндры, маркированные как хладагент R22, общим количеством 1150 штук. Ввоз этого вещества на территорию Российской Федерации запрещен.

Одним из главных показателей результативности деятельности является исполнение контрольного задания по перечислению доходов в федеральный бюджет. В 2018 году при установленном плановом значении в 10,1 млрд рублей, таможенный пост выполнил плановое задание на 100 %. Кроме того, за прошлый год коллектив поста оформил более 18,4 тыс. деклараций на товары, перечислил в государственную казну свыше 10 млрд рублей таможенных платежей. И в нынешнем году сотрудники поста не снижают темпов. С начала 2019 года пост оформил уже более 4,8 тыс. ДТ. В бюджет перечислено более 3 млрд рублей, что составляет более одной трети платежей, перечисленных за этот период Выборгской таможней.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни