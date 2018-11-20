Выборгский район удерживает лидирующие позиции в объемах промышленного производства Ленобласти

На очередном заседании совета директоров промышленных предприятий Выборгского района обсуждали вопросы, являющиеся точкой пересечения интересов бизнеса и государства.

На очередном заседании совета директоров промышленных предприятий Выборгского района обсуждали вопросы, являющиеся точкой пересечения интересов бизнеса и государства. Вел заседание председатель совета директоров Александр Курбанов. Участником диалога стала председатель комитета экономики и инвестиций администрации Выборгского района Надежда Людвикова.

Она выступила с обзором параметров, характеризующих условия развития промышленного производства, предприятий малого и среднего бизнеса, а также сельхозотрасли на территории Выборгского района. Было отмечено, что Выборгский район на протяжении нескольких лет удерживает лидирующие позиции в объемах промышленного производства Ленинградской области.

В Выборгском районе сохраняется благоприятный инвестиционный климат, осуществляется реализация масштабных проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Экономический потенциал Выборгского района обеспечен многоотраслевой структурой экономики, и промышленный сектор является его основой. В отраслевой структуре района ведущими видами экономической деятельности, которые обеспечивают основной объем в обороте продукции, лидирующие позиции занимает сектор промышленности. Доля прибыльных организаций в экономике района стабильно превышает 70%.

Важным фактором диверсификации экономики за короткий период стал малый бизнес. Важнейшим показателем роста деловой активности на территории является рост числа индивидуальных предпринимателей. За 4 года этот показатель увеличился на 7, 3%. Вклад малого бизнеса в экономику района вырос почти в 2, 7 раз. Муниципальное образование уделяет значительное внимание программам поддержки малого и среднего предпринимательства. За 4 года на это направление направлено более 147 миллионов рублей.

Также наблюдается устойчивая тенденция роста сельхозпродукции на территории. Выборгские аграрии лидируют в Ленинградской области по ряду показателей. По объему сельскохозяйственной продукции Выборгский район занимает 2 место из 18 районов Ленинградской области. Наиболее значимые успехи фиксируется по разведению и улову рыбы. По этому направлению район удерживает лидирующие позиции.

На протяжении ряда лет на территории Выборгского района отмечается один из лучших показателей по трудоустройству.

Представители промышленной сферы, рассматривая экономические показатели территории, задали ряд профильных вопросов и включили в план собственных мероприятий подготовку обзорного анализа итогов 2018 года на примере 2-3 промышленных предприятий Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО