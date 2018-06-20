Выборгский район признан одним из лучших по показателям энергоэффективности в Ленобласти

Большая часть показателей, оцениваемых при составлении Рейтинга Ленинградской области, учитывается также при составлении Рейтинга энергоэффективности субъектов Российской Федерации, составляемого ежегодно Министерством энергетики РФ.

Ленинградская область выбрала самые энергоэффективные районы. Выборгский район улучшил свои показатели на 5 позиций.

Составление Рейтинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является одним из основных административных механизмов контроля за реализацией энергосбережения в Ленинградской области.

Большая часть показателей, оцениваемых при составлении Рейтинга Ленинградской области, учитывается также при составлении Рейтинга энергоэффективности субъектов Российской Федерации, составляемого ежегодно Министерством энергетики РФ.

Комплексная оценка выполнения муниципальными районами Ленинградской области требований федерального и регионального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится на основании 15 критериев.

Учитываются: наличие действующей муниципальной программы (подпрограммы) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, фактическое её финансирование; количество энергосервисных контрактов; оснащенность приборами учета в жилищном фонде, а также зданиях муниципальной собственности; процент установленных светодиодных источников света в уличном освещении; количество проведенных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (фестивалей, выставочных мероприятий, праздников, уроков по тематике); своевременное предоставление отчетности в РГИС "Энергоэффективность" и другие критерии.

Рейтинг энергоэффективности муниципальных районов Ленинградской области, составляется по итогам года на основании распоряжения комитета по ТЭК ЛО "Об утверждении Положения о формировании рейтинга администраций муниципальных районов Ленинградской области и органов исполнительной власти Ленинградской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (распоряжение №88).

Итоговый Рейтинг будет опубликован до 30.04.2019 года на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Работу по формированию Рейтинга 2018 года проводил ГКУ ЛО "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО