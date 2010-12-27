Выборгский район принял участие в V форуме социальных работников Ленинградской области

Возглавил делегацию заместитель главы районной администрации Николай Шишкин.

Ленинградская область выполнит поручение Президента РФ о снижении бедности более чем в 2 раза к 2024 году, использовав для этого самый широкий инструментарий - от развития кооперации на селе до заключения соцконтрактов и создания рабочих мест для многодетных семей.

Об этом в ходе V форума социальных работников Ленинградской области заявил глава региона Александр Дрозденко.

"Президент страны поставил серьёзнейшую задачу - к 2024 году в два раза сократить число малоимущих на территории Российской Федерации. Самый простой путь - платить пособие по бедности. Но это огромные цифры: даже если мы будем платить одну тысячу рублей гражданам, которые уже отнесены к категории малоимущих, Ленинградской области понадобится 2 млрд рублей. Мы нашли очень хороший вариант - это, во-первых, проанализировать условия жизни каждой малоимущей семьи и каждого малоимущего гражданина и заключить социальный контракт, по которому человек получает возможность повысить свои доходы путем трудоустройства или вступления в кооператив. Второе, проанализировать те семьи, которые не получают социальную помощь и эту помощь предоставить. И, наконец, если первые два варианта не работают - выплачивать пособие по бедности", - отметил Александр Дрозденко. При этом, по его словам, в ближайшие годы информация о малоимущих семьях и одиноких гражданах будет оцифрована - с тем чтобы назначать ту или иную помощь в упрощенном порядке, а также контролировать исполнение соцконтрактов.

Губернатор Ленинградской области также сообщил, что намерен ввести систему материальной заинтересованности социальных работников и социальных служб - в виде премий, выплачиваемых в случае сокращения числа пособий по бедности. "Скорее всего, эта программа у нас заработает с 1 января 2021 года. Мы будем первые в России с такой программой, которая может потом быть адаптирована для других субъектов Российской Федерации",— отметил Александр Дрозденко.

Он добавил, что органы власти намерены стимулировать работодателей принимать на 1/2 ставки пенсионеров, многодетных мам и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также создавать на селе условия для развития потребительской кооперации с тем, чтобы малоимущие могли бы заниматься птицеводством, а продукцию бы реализовывали молодые фермеры.

Отметим, среди участников V форума социальных работников Ленинградской области – делегация Выборгского района. В ее состав вошли представители филиала "Центра социальной защиты населения Ленинградской области", комплексных центров социального обслуживания населения и Каменногорского дома-интерната. Возглавил делегацию заместитель главы районной администрации Николай Шишкин.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО