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Выборгский район Ленобласти и китайский город Сучжоу стали побратимами
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Выборгский район Ленобласти и китайский город Сучжоу стали побратимами

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Стороны подписали соглашение и провели презентации в онлайн-формате.

В четверг, 8 сентября, Выборгский район Ленобласти установил побратимские отношения с китайским городом Сучжоу. Соглашение стороны заключили в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Документ подписал глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Затем китайская и российская стороны обменялись видеопрезентациями о красотах и достопримечательностях КНР и Ленобласти.

Валерий Савинов поделился с коллегами информацией о крупнейших портах района (Приморск, Высоцк и Выборг) и рассказал о лидирующих позициях по объемам добычи полезных ископаемых, производству бумаги и бумажных изделий. 

Ранее мы сообщили о том, что глава МЧС поддержал идею губернатора Ленобласти о передачи диких пляжей арендаторам.

Фото: Пресс-служба администрации Выборгского района Ленобласти 

Теги: выборгский район ленобласти, города побратимы, кнр, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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