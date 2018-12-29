Выборгский комитет по городскому хозяйству проверяет уборку сосулек

За январь направлено порядка 100 писем с рекомендациями привести в порядок кровли.

Содержание кровель находится в ведении организации, которая обслуживает дом. В Выборге более 60 ТСЖ и 16 управляющих организаций, обслуживающих жилфонд. Жалобы от жильцов поступили по всем.

Единая диспетчерская служба администрации Выборгского района отмечает, что обращения граждан по поводу сосулек поступают регулярно. Комитет по городскому хозяйству проверяет исполнение заявок, поступивших через ЕДДС, и направляет руководителям ТСЖ и директорам УК предписания.

За январь направлено порядка 100 писем с рекомендациями привести в порядок кровли. Жалобы жителей поступили практически из всех ТСЖ и УК Выборга.

23 января, в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области, администрация Выборгского района в очередной раз направила всем руководителям организаций, обслуживающих жилфонд, уведомления.

Администрация МО "Выборгский район" просит своевременно производить очистку кровель от снега и сосулек.

С целью снижения нагрузки на стропильную систему, недопущения их обрушения и предотвращения протечек ежедневно производить обследование объектов.

При очистке кровель учитывать, что данный вид работ должен производиться специалистами, имеющими доступ к работе на высоте, знающими технику безопасности и специфику работы на кровлях. Недопустимо сбрасывать снег на электрические провода и кабели, а также телефонные линии связи.

Кроме того, аналогичные обращения направлены во все коммерческие организации. Они также обязаны содержать объекты собственности в надлежащем состоянии.

Единая дежурно-диспетчерская служба продолжает мониторинг жалоб и обращений граждан.

Администрация Выборгского района выражает надежду, что ТСЖ и управляющие организации, оказывающие услуги по содержанию домов, примут ко вниманию рекомендации и выполнят обращения по поводу скола наледи и сосулек с кровель, поступившие от жителей.

В январе контрольные проверки исполнения заявок граждан проводятся специалистами комитета по городскому хозяйству еженедельно. Информация о результатах публикуется на официальном портале администрации Выборгского района Ленинградской области, в новостной ленте и разделе ЖКХ.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район"